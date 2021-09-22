رياضة

مانشستر يونايتد يمنح مارسيال الضوء الأخضر للرحيل في الشتاء

Lebanon 24
22-09-2021 | 11:00
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قد يكون نجم مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال في طريقه للخروج من النادي في كانون الثاني.

وبات اللاعب الفرنسي شخصية هامشية هذا الموسم، خاصة بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو من يوفنتوس.

مارسيال، الذي عانى من فترة سيئة في الموسم الماضي بعد أن كان متفوقًا في العام السابق، منحه يونايتد الاذن للمضي قدمًا في كانون الثاني.

وذكر موقع Eurosport أن يونايتد يريد حوالي 40 مليون جنيه إسترليني مقابل مارسيال.

هناك أيضًا مسألة أجره البالغ 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، مما قد يؤدي إلى ابتعاد معظم الفرق التي قد تكون مهتمة بتوقيعه.

وتم ربط كل من إنتر ميلان ويوفنتوس بمارسيال في المواسم الأخيرة.

المصدر: EUROSPORT
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