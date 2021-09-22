رياضة

رونالدو الاسرع في العالم!

Lebanon 24
22-09-2021 | 11:00
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اشارت تقارير صحفية الى ان النجم البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، ميستمر في تحطيم الأرقام على الرغم من وصوله الى الـ36 من عمره، وبعد ان نجح البرتغالي من تسجيل أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات له ضد نيوكاسل وويست هام يونايتد، يونغ بويز، تمكن اللاعب البرتغالي في المباراة الأخيرة من الدوري الانكليزي الممتاز امام نادي ويست هام يونايتد بعضا من سرعته القديمة، إذ وصلت سرعة اللاعب البرتغالي القصوى الى 32.51 كيلومتر في الساعة خلال انطلاقة واحدة.
ليصبح أسرع لاعب على أرض الملعب بتفوقه على زميله في الفريق آرون وان بيساكا البالغ من العمر 23 عاما، وعلى مهاجم ويست هام جارود بوين.
المصدر: وكالات
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