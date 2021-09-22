هل يحقق رونالدو رغبة والدته قبل موتها؟

قبل نهاية مسيرة نجلها في عالم كرة القدم كلاعب، صرحت دولوريس أفيرو والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حلمها الأخير بأن يعود إلى "سبورتينغ لشبونة" البرتغالي، قائلة: "أتمنى رؤيته هنا مرة أخرى".وتابعت خلال تصريحاتها في بودكاست "ADN de Leao، أن ابنها يحب مشاهدة مباريات الفريق، وقد طلبت منه ذلك قائلة: "يا بني أريد أن أراك تعود إلى لشبونة قبل أن أموت، فرد عليها: "سنرى ما سيحدث".وأوضحت إن لم يحدث ذلك من خلال رونالدو، فسيكون من خلال ابنه جونيور الذي أطلقت عليه لقب "كريستيانو"، مضيفة: "كريستيانو الصغير، يلعب بشكل أفضل منه في نفس المرحلة العمرية، رونالدو لم يكن لديه أي مدرب في مرحلة الطفولة، ولكنه الآن هو معلم ابنه".