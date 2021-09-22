رياضة

هل يحقق رونالدو رغبة والدته قبل موتها؟

Lebanon 24
22-09-2021 | 16:09
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قبل نهاية مسيرة نجلها في عالم كرة القدم كلاعب، صرحت دولوريس أفيرو والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حلمها الأخير بأن يعود إلى "سبورتينغ لشبونة" البرتغالي، قائلة: "أتمنى رؤيته هنا مرة أخرى".

وتابعت خلال تصريحاتها في بودكاست "ADN de Leao، أن ابنها يحب مشاهدة مباريات الفريق، وقد طلبت منه ذلك قائلة: "يا بني أريد أن أراك تعود إلى لشبونة قبل أن أموت، فرد عليها: "سنرى ما سيحدث".

وأوضحت إن لم يحدث ذلك من خلال رونالدو، فسيكون من خلال ابنه جونيور الذي أطلقت عليه لقب "كريستيانو"، مضيفة: "كريستيانو الصغير، يلعب بشكل أفضل منه في نفس المرحلة العمرية، رونالدو لم يكن لديه أي مدرب في مرحلة الطفولة، ولكنه الآن هو معلم ابنه".
المصدر: العربية
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