هذا ما كشفه رئيس فيفا عن مونديال 2022!

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إن التحضيرات لبطولة كأس العالم 2022 المقرر عقدها في قطر تمضي بشكل "جيد للغاية".وفي الفترة من 21 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول 2022 ستحتضن قطر على ثمانية ملاعب أول بطولة لكأس العالم بكرة القدم في تاريخ العالم العربي.والإثنين، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر (حكومية) عن الانتهاء من فرش العشب في أرضية "استاد لوسيل"، أكبر الملاعب الثمانية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ويتسع لـ 80 ألف مشجّع، ويستضيف نهائي البطولة العام المقبل.وحتى الآن، اكتمل العمل في خمسة ملاعب سوف تقام عليها مباريات المونديال هي استاد خليفة الدولي بعد تجديده، واستاد الجنوب، واستاد المدينة التعليمية، واستاد أحمد بن علي، واستاد البيت.