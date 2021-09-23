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رياضة
ملاكم بريطاني يؤجل موعد حصوله على لقاح كورونا لهذا السبب!
Lebanon 24
23-09-2021
|
14:00
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اكد الملاكم البريطاني تايسون فيوري انه سيقوم بتأجيل الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيورس كورونا من اجل خوض مواجهة مع الملاكم الاميركي ديونتي وايلدر في التاسع من شهر تشرين الاول القادم، حيث يرفض الملاكم البريطاني المخاطرة في ما يتعلق بالحصول على اللقاح.
وكان تايسون فيوري قد قام بتأجيل المواجهة مع وايلدر من 24 تموز الماضي بسبب فيروس كورونا وقيامه بمخالطة احد الاشخاص، على الرغم من ان الملاكم الذي يبلغ من العمر 33 عاماً حث الجميع على الحصول على اللقاح.
المصدر: dailymail
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