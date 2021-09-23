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رياضة
شيروود: "رونالدو المدرب القادم لمانشستر يونايتد"
Lebanon 24
23-09-2021
|
16:00
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اعتقد تيم شيروود، المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي، أن كريستيانو رونالدو يمكن أن يكون مدربًا لمانشستر يونايتد في غضون الـ 18 شهرًا القادمة.
وقال شيروود، الذي رفع لقب الدوري الممتاز مع بلاكبيرن، إن رونالدو سيصبح مدربًا "للشياطين الحمر" إذا لم يفز سولشاير بالألقاب، رغم أنه بالمقابل يرى بأن وظيفة سولشاير حاليًّا في أمان، رغم توديع كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بالخسارة أمام وست هام يونايتد، والخسارة المفاجئة من يونج بويز في دوري الأبطال.
كما أكد أن أي تغيير في المشهد لن يكون قبل نهاية الموسم الحالي، إلا في حالة سقوط درامي من الفريق في سعيه نحو الألقاب.
وتعرض رونالدو لانتقادات مؤخرًا بعد وقوفه خلف سولشاير خلال مباراة يونج بويز السويسري في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومنح زملائه تعليمات.
ونقلت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية تصريحات شيروود: "أعتقد أنه من الجيد أن يكون رونالدو على خط التماس وسيتعين على أولي (سولشاير) قبول ذلك.
وتابع: "رونالدو اليوم مختلف تماما عن الشخص الذي كان في أولد ترافورد في المرة الأولى".
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