كومان: ميسي كان "طاغية" في برشلونة



وتولى كومان تدريب النادي الكتالوني الصيف الماضي، وعمل مع ميسي قبل عام من مغادرة الأرجنتيني النادي إلى باريس سان جرمان.

وفي مقابلة صحفية مع مجلة Voetbal International، قال كومان إن ميسي كان "طاغية" في تدريبات برشلونة، واصفا المهاجم بأنه "غير طبيعي" بسبب قوته وقدرته. وصف المدرب الهولندي رونالد كومان، نجم برشلونة السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بـ"الطاغية" في عالم كرة القدم، مشيرا إلى تمتع "البرغوث" بقدرات "غير طبيعية".وتولى كومان تدريب النادي الكتالوني الصيف الماضي، وعمل مع ميسي قبل عام من مغادرة الأرجنتيني النادي إلى باريس سان جرمان.وفي مقابلة صحفية مع مجلة Voetbal International، قال كومان إن ميسي كان "طاغية" في تدريبات برشلونة، واصفا المهاجم بأنه "غير طبيعي" بسبب قوته وقدرته.

وأضاف كومان: "كل ما ترغب في تعليمه للاعب كرة قدم، في التعامل مع المواقف، في التعامل مع الكرة تحت الضغط، في سرعة الانطلاق بالكرة، في إنهاء المباراة، مع ميسي كل شيء كان بالعلامة الكاملة.. إنه ليس طبيعيا".

وتابع: "بالطبع كان هناك لاعبون جيدون من حوله، لكنه صنع الفارق. يبدو أن الجميع أفضل مما هم عليه بسببه. هذا ليس انتقادا بل ملاحظة"، حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأشار كومان إلى أن ميسي كان دائما يؤدي التدريبات بكل قوة من بدايتها حتى نهايتها، وبينما يبدأ بعض اللاعبين في تسديد كرات ضعيفة واللهو قليلا قرب نهاية التمرينات، كان ميسي يستمر في العمل بكل جد.

وذكر المدرب الهولندي حادثة أثناء تواجد ميسي في تدريبات برشلونة قائلا: "مع ميسي لم يخسر اللاعبون الأكبر سنا تدريبا ضد الشباب. حدث ذلك مرة واحدة فقط وكان ميسي غاضبا بشدة من ذلك، ولمدة أسبوع.. إنه طاغية".