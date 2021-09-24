بيكيه: برشلونة لن ينقسم لحزبين.. وسننافس على الألقاب

علق جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، على تعادل فريقه مع قادش، أمس الخميس، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.وقال بيكيه، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "النادي كان يعيش فترة ناجحة لسنوات عديدة. نحن نمر بوضع لم نعتد عليه. هذه سنوات مضطربة، مع مرور الفريق بتغيير الرئيس والمدربين، لذا علينا بذل قصارى جهدنا من أجل عودة الهدوء".وأضاف: "الكل يريد الفوز. هناك طرق عديدة للتعامل مع الأمر. يمكننا جميعًا الشكوى أو العمل. اللاعبون هنا من أجل العمل".وتابع: "دعونا لا نبحث عن تقسيم النادي إلى فريقين. نحن جميعًا مع الرئيس وكذلك مع المدرب. لا يمكننا التحكم في الضوضاء التي حول النادي، ولا نريد التفكير في الأمر".وكان بعض من مشجعي برشلونة انتقدوا أداء اللاعبين وأطلقوا صيحات الاستهجان ضد فريقهم.وعلق بيكيه: "لا أرتدي قميص برشلونة من أجل التواجد في المركز الثاني أو الثالث. أنا هنا للمنافسة على الألقاب".وواصل: "في بعض الأحيان علينا أن نواجه هذه اللحظات. نشعر أن المشجعين خلفنا والوضع معقد بالنسبة لنا جميعًا".وأكمل بيكيه: "رغم بداية هذا الموسم، أنا مقتنع تمامًا بأننا سننافس على الألقاب. الفريق في حالة معنوية جيدة، ولديهم الرغبة".واختتم: "كنا ضمن النخبة لمدة 12 عاماً، والآن علينا جميعًا العمل معاً. سننافس حتى النهاية. لا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك. نحن بحاجة إلى الجماهير. حتى لو بدأنا بشكل سيئ، فإننا بحاجة إلى مساعدتهم".