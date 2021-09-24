رياضة

فور وصولهم الى إيطاليا... هروب 3 من لاعبي منتخب المغرب لكرة الطائرة

Lebanon 24
24-09-2021 | 14:00
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اكد الاتحاد المغربي لكرة الطائرة اختفاء 3 من لاعبي بعثة منتخبه بفئة أقل من 21 سنة فور وصولهم إلى العاصمة الإيطالية روما.

واصدر اتحاد الطائرة بيانا نشره على حسابه الرسمي اكد فيه أن "الوفد المرافق للمنتخب لأقل من 21 للكرة الطائرة فوجئ بتخلف ثلاثة من عناصره عن الالتحاق بالطائرة الثانية المتوجهة إلى ساردينيا".

وأضاف: "اكتشف الوفد أن العناصر الثلاثة تخلفوا عن المجموعة بعد استغلالهم لحظة البحث عن الأمتعة بصفة شخصية، حيث إنه بعد حصولهم على جوازات سفرهم التي كانت بحوزة رئيس الوفد، استغل العناصر هذه اللحظة للاختفاء عن الأنظار".

وأسف الاتحاد للحادث الذي اعتبره يمس بصورة المغرب، والرياضة بصفة عامة، كما أدان مثل هذه التصرفات اللامسؤولة التي تعتبر غريبة على أسرة الكرة الطائرة .

 

ويشارك المنتخب المغربي لما دون 21 سنة في بطولة العالم للكرة الطائرة لهذه الفئة العمرية التي تستضيفها إيطاليا وبلغاريا خلال الفترة الممتدة من 23 ايلول لغاية 3 تشرين الاول المقبل حيث تأهل للبطولة بعدما نال المركز الثالث في بطولة إفريقيا لكرة الطائرة التي احتضنتها مصر في شهر شباط الماضي.

وخسر المنتخب المغربي أولى مبارياته بالبطولة أمام الأرجنتين بثلاثة أشواط ( 25- 13) (25-16) (25-23) بعدما فقد خدمات الثلاثي الهارب من سفيان دخيسي، وعبد الله سديل، ونور الدين خياطي .

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