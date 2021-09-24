رياضة

حارس مرمى يتصدى لكل ركلات الترجيح خلال مباراة مصيرية... (فيديو)

Lebanon 24
24-09-2021 | 11:33
A-
A+
Doc-P-867561-637681053303128315.jpg
Doc-P-867561-637681053303128315.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منح حارس مرمى فريق "أوفا" الروسي، أليكسي كوزنتسوف، فريقه الصدارة، بعد مجموعة من الانقاذات الأسطورية خلال مواجهة فريق "لغيون دينامو" في كأس روسيا لكرة القدم.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين، بعدما تقدم فريق لغيو دينامو عن طريق شامل سعدوي في الدقيقة 60، ثم تعادل فريق أوفا في الدقيقة 95 عن طريق أليكسي نيكيتين.
 
 
ولجأ الفريقان بعدها إلى ركلات الترجيح، وظهر هنا دور الحارس كوزنتسوف، 25 عامًا، الأسطوري، إذ استطاع التصدي لركلات الترجيح الخمس، بما في ذلك ركلة قرر حكم المباراة إعادتها، بسبب مخالفة الحارس للقواعد.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2021-09-24
14:00 | 2021-09-24
11:00 | 2021-09-24
08:00 | 2021-09-24
05:00 | 2021-09-24
02:00 | 2021-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website