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© Lebanon24
رياضة
تأثير مدمر لإقامة كأس العالم كل عامين؟
Lebanon 24
25-09-2021
|
02:00
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أعربت رابطة الأندية الأوروبية عن قلقها من خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين.
ويعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقد اجتماع مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، نهاية الشهر الجاري، لمناقشة فكرة إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، وهي الفكرة التي تقول رابطة الأندية الأوروبية إنها ستؤثر بشكل "مباشر ومدمر" على الأندية، وفقا لرويترز.
وأشارت الرابطة، التي تمثل 234 ناديا أوروبيا، إلى أن تعامل الفيفا مع الإصلاحات في جدول المباريات الدولية يمثل "خرقا صريحا وأحاديا للالتزامات القانونية" لتنضم إلى الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في معارضة المقترحات.
وأضافت "احتفظت أندية كرة القدم دائما بصوت أساسي ويحظى بالاحترام عند تحديد مستقبل جدول المباريات الدولية وهي حجر الأساس باللعبة ومحرك المسابقات والمحور الأساسي وموطن اللاعب من أجل التطور والاستثمار ونقطة ارتكاز الجماهير والمجتمعات المحلية".
وقال أرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق الذي يشغل حاليا منصب رئيس تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، الشهر الحالي إنه "مقتنع بنسبة مئة بالمئة" بالتحول للشكل الجديد.
وأوضح الفيفا أنه "تواصل مع أعضائه ومساهمين آخرين (وكلاء اللاعبين والأندية ومسابقات الدوري والاتحادات) لبدء مرحلة جديدة من المشاورات".
وهدد ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا هذا الشهر بمقاطعة أوروبية محتملة لكأس العالم إذا نفذ الفيفا خططه.
وانتقد اتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول) المقترحات بشدة بينما أظهر الاتحاد الآسيوي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) والاتحاد الافريقي (الكاف) ترحيبا بالتشاور لدراسة الفكرة.
المصدر: سبوتنيك
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