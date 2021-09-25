27
o
بيروت
30
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
ابنة بيليه تكشف عن آخر تطورات حالة والدها الصحية
Lebanon 24
25-09-2021
|
00:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قطع أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه "خطوات عدة" في مرحلة التعافي في المستشفى بعد عملية جراحية لاستئصال ورم في القولون قبل ثلاثة أسابيع، بحسب ما كتبت ابنته على حسابها في إنستغرام.
وقالت كيلي ناسيمنتو في رسالة مرفوقة بصور عدة لها ولوالدها يلعبان الورق: "في هذه الأيام الأخيرة، قطع خطوات عدة". وبدا بطل العالم ثلاث مرات مبتسما وفي حالة جيدة في الصور.
وكانت كيلي نشرت الأربعاء مقطع فيديو يظهر فيه بيليه يغني نشيد ناديه المفضل سانتوس، الذي تألق معه في الفترة بين 1956 و1974، قبل أن ينضم إلى فريق كوسموس نيويورك الأميركي في نهاية مسيرته الكروية.
كما قام بيليه بحسه الفكاهي المعتاد بنشر مقطع فيديو الثلاثاء يظهر فيه وهو يجري التمارين على دراجة هوائية.
وكتب بيليه البالغ 80 عامًا في صفحته على إنستغرام: "أصدقائي، أرسل هذا الفيديو الذي صورته زوجتي اليوم من أجل مشاركة فرحتي معكم. أنا محاط بالعاطفة والتشجيع ما يجعلني أشعر بتحسن قليل كل يوم. من خلال ممارستي رياضة الدراجات الهوائية، وبهذه الطريقة، سأعود قريبًا إلى سانتوس" في ساو باولو حيث يقطن.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
الأكثر قراءة
خبير يفجّر مفاجأة عن سعر الدولار ومصرف لبنان.. هذا ما قاله
Lebanon 24
خبير يفجّر مفاجأة عن سعر الدولار ومصرف لبنان.. هذا ما قاله
11:39 | 2021-09-24
24/09/2021 11:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الأخير من أيلول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الأخير من أيلول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج
03:30 | 2021-09-24
24/09/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن أزمة البنزين.. هذا ما حصل مؤخراً
Lebanon 24
معلومات جديدة عن أزمة البنزين.. هذا ما حصل مؤخراً
12:18 | 2021-09-24
24/09/2021 12:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عرضٌ إيراني جديد بشأن لبنان.. هذا ما كشفه مسؤول رفيع المستوى
Lebanon 24
عرضٌ إيراني جديد بشأن لبنان.. هذا ما كشفه مسؤول رفيع المستوى
12:31 | 2021-09-24
24/09/2021 12:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع
14:16 | 2021-09-24
24/09/2021 02:16:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2021-09-25
تأثير مدمر لإقامة كأس العالم كل عامين؟
16:00 | 2021-09-24
بيكيه: برشلونة لن ينقسم لحزبين.. وسننافس على الألقاب
14:00 | 2021-09-24
فور وصولهم الى إيطاليا... هروب 3 من لاعبي منتخب المغرب لكرة الطائرة
11:33 | 2021-09-24
حارس مرمى يتصدى لكل ركلات الترجيح خلال مباراة مصيرية... (فيديو)
11:00 | 2021-09-24
بسبب المنشطات... ايقاف مصارع 4 سنوات
08:00 | 2021-09-24
مشجعون غاضبون يوقفون مباراة ويضرمون النار في سيارة الحكم (فيديو)
فيديو
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
09:22 | 2021-09-24
25/09/2021 10:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كالملكات.. نجوى كرم تلفت الأنظار بالأبيض وتتألق في مهرجان جرش (فيديو)
Lebanon 24
كالملكات.. نجوى كرم تلفت الأنظار بالأبيض وتتألق في مهرجان جرش (فيديو)
04:00 | 2021-09-24
25/09/2021 10:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
03:00 | 2021-09-23
25/09/2021 10:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact