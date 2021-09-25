هل يفوز بنزيمة بالكرة الذهبية.

يحظى النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد بعد تألقه الكبير هذا الموسم بدعم الصحافة الإسبانية ومدربه كارلو أنشيلوتي للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.وأصبح الصراع مفتوحا على الكرة الذهبية التي هيمن عليها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في السنوات الأخيرة مع تقدمهما في العمر وتألق بنزيمة في 2021، مما دفع وسائل إعلام محلية للمطالبة بمنحه الجائزة.وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إن بنزيمة يستحق الكرة الذهبية لأنه حقق أرقامها في 2021، أي أن نسبة أهدافه هي الأعلى في أوروبا حاليا.وبدأ مهاجم فرنسا (33 عاما) الموسم بأفضل أداء ممكن، وسجل 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة ليقود ريال إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني.وهذا يعني أن بنزيمة قد شارك بنسبة 68% من أهداف ريال مدريد في الموسم الحالي البالغ عددها 22 هدفا.وقالت "ماركا" إن النجم الفرنسي كان استثنائيا في عام 2021، حيث ساهم في 34 هدفا لريال مدريد بتسجيله 23 هدفا إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة، ولا يعادله سوى روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ (31 هدفا و3 تمريرات حاسمة)، ويتبعهما ليونيل ميسي (23 هدفا و8 تمريرات حاسمة)، وهالاند (24 هدفا و7 تمريرات حاسمة).وسيتطلع بنزيمة لمواصلة تألقه وإبقاء فريقه في القمة عند استضافة فياريال في برنابيو اليوم السبت، ويتصدر ريال المسابقة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد بعد 6 مباريات.يتحسن بمرور الوقتوقال أنشيلوتي عن بنزيمة "نظرا لما يفعله وما فعله يجب أن يكون في قائمة محتملة للفائزين، كريم لديه الوقت للفوز بها وأشك في أن هذا الموسم هو الأخير له فهو يتحسن بمرور الوقت".وأشار المدرب الإيطالي إلى أنه سيجري تغييرات على التشكيلة في ظل تعاقب المباريات، إذ يستضيف فريق شريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.وأضاف أنشيلوتي "سيحصل اللاعبون الذين لا يشاركون بانتظام على فرصة في المباريات المقبلة لأنهم أكثر نشاطا، لا يمكن التدريب بقوة دائما لأننا نلعب مباراة كل 3 أيام".ويغيب عن ريال 6 لاعبين عند مواجهة فريق المدرب أوناي إيمري الذي لم يخسر منذ بداية الموسم، لكنه حقق فوزا واحدا مقابل 4 تعادلات.