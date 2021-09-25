بايرن ميونخ يحقق فوزاً جديداً رغم النقص العددي في الدوري الألماني

واصل بايرن ميونخ انتصاراته وذلك بتغلبه على غرويتر فورث خارج ميدانه ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف.بهذه النتيجة حافظ بايرن على المركز الأول في ترتيب البوندسليجا برصيد 16 نقطة من 6 مباريات وياتي خلفه فولفسبورج برصيد 13 نقطة من 5 مباريات وبورسيا دورتموند بـ 12 نقطة.أحرز أهداف الفريق البافاري كلاً من توماس مولر وجوشوا كيميتش وسيباستيان غرييسبيك ضد مرماه، بينما أحرز هدف أصحاب الأرض سيدريك إيتن.بدأ ناجيلسمان بتشكيلة ضمت ليروي ساني وتوماس مولر وليفاندوفسكي في الأمام، بينما تواجد بافارد يميناً وألفونسو ديفيز يساراً.لم يأخذ بايرن الكثير من الوقت ليبادر بالهجمات فسدد ليون جرويتسكا كرة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم قبل أن يسجل مولر الهدف الأول بعد عرضية من ديفيز سددها أرضية ومركزة لتسكن الشباك.واصل بايرن هجومه وسجل جوشوا كيميتش الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد تسديدة دقيقة بيمناه خادع بها حارس أصحاب الأرض.حاول أصحاب الأرض العودة إلى المباراة وكانت لهم بعض المحاولات وفي الدقيقة 48 تم طرد بنجامين بافارد مدافع بايرن الأيمن بعد إعاقته بمهاجم غرويتر فورت، لكن هذا لم يمنع الفريق البافاري من الحفاظ على نتيجة التقدم بل وأضاف هدفاً ثالثاً من خطأ من مدافع غرويتر فورت ضد مرمى فريقه وذلك قبل أن يقلص إيتن النتيجة لأصحاب الأرض لتنتهي المباراة بفوز سهل للبافاري.