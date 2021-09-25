رياضة

فوز شباب الساحل برباعية على طرابلس والحكمة على التضامن

Lebanon 24
25-09-2021 | 16:00
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حقق "شباب الساحل" فوزا عريضا في الدوري العام اللبناني ال62 لكرة القدم، للاسبوع الثاني على التوالي، على حساب "طرابلس الرياضي" برباعية نظيفة 4 - 0 (الشوط الاول 2 - 0)، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب نادي "العهد" على طريق المطار في المرحلة الثالثة.


وسجل اصابات "الساحل" اللاعب فضل عنتر محققا "سوبر هاتريك" وال"هاتريك" الثاني له في المسابقة هذا الموسم بعد ثلاثيته الاسبوع الماضي في مرمى "الصفاء"، فاز شباب "الساحل" 5 - 0، ليرفع فريقه رصيده من النقاط الى سبع من فوزين وتعادل. في حين مني "طرابلس" بخسارة ثانية بعد أولى أمام "العهد" افتتاحا، ثم تعادل أمام "النجمة" الاسبوع الماضي.


ومن ملعب صور البلدي، عاد "الحكمة بيروت" بالنقاط الثلاث من مباراته ومضيفه "التضامن صور"، بفوزه عليه 1 - 0، الشوط الاول 1- 0، سجلها حسن ترمس. ورفع "الحكمة" رصيده الى ست نقاط، معوضا سقوطه الاسبوع الماضي أمام "الانصار" بثلاثية بيضاء. في حين تجمد رصيد التضامن عند نقطتين من تعادلين، وقد لقي خسارته الاولى في المسابقة.


وعلى ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، تعادل "البرج" و"العهد"، 1 - 1، الشوط الاول 1 - 0. ومنح حسين العوطة التقدم ل"لبرج". وأدرك محمد قدوح التعادل ل"لعهد" صاحب السبعة ألقاب في الدوري.


ورفع "البرج" رصيده الى خمس نقاط من فوز وتعادلين. بينما بلغ رصيد "العهد" أربع نقاط من فوز وتعادل، وله مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية مع "شباب البرج".


وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، تعادل "الانصار" بطل الثنائية الموسم الماضي مع "سبورتنغ" بطل نوادي الدرجة الثانية سلبا.


وهذا التعادل الاول ل"لانصار" بعد خسارة وفوز ليرفع رصيده الى اربع نقاط. في حين انتزع "سبورتنغ" نقطته الاولى في مصاف نوادي الدرجة الاولى.
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