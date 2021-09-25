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رياضة
في ظل الازمات.. انجاز لبناني رياضي
Lebanon 24
25-09-2021
|
12:51
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فاز بطل العالم صائب الهاني ببطولة العالم في الكيك بوكسينغ عن فئة 13 - 15 سنة للسنة الرابعة والتي اقيمت في النمسا سالزبرغ وفاز شقيقه مالك الهاني بالبطولة عن فئة 8 - 12 سنة للسنة الثانية وقد رفعوا اسم لبنان عاليا.
وشكر البطلان "رئيس الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ عبد الرحمن الريس ونادي Mercury على رعايته البطولة ورئيسه كريم العرب والمدربين بيار فلفلي ونجاح سعود والياس ابو شقرا على رعايتهم البطولة وناديهم البنزاي أحمد وحمود ماجد".
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