رياضة

حادث مروع خلال رالي قبرص.. هذا ما حصل ما القطري ناصر العطية

Lebanon 24
25-09-2021 | 14:35
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تعرض السائق القطري ناصر العطية لحادث اشتعال سيارته خلال رالي قبرص الدولي اليوم السبت، اضطر على أثره للانسحاب من الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات.

وكان العطية في المركز الثالث خلف السائقين سيموس غالاتاريوتيس وألكسندروس تسولوفتاس مع نهاية المرحلة الخامسة، حين انحرفت سيارته "فولكسفاغن بولو جي تي آي" عن المسار، واشتعلت فيها النيران، ليخرج منها السائق القطري وملاحه الفرنسي ماتيو بوميل في الوقت المناسب، ولم يصابا بأي أذى.
وتقرر على إثر الحادث إيقاف المرحلة حفاظا على سلامة المشاركين وبهدف إخماد النار، ليعود المنافسون من طرقات بديلة إلى موقف الصيانة وعدم سلوك الطريق ذاته.
ويحتل العطية المركز الأول في بطولة الشرق الأوسط برصيد 120 نقطة أمام الكويتي مشاري الظفيري صاحب 74 نقطة، وكان يتطلع لتحقيق الفوز الثامن في رالي قبرص وحسم اللقب للمرة الـ17 في مسيرته.
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