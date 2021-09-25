جيزوس يقود سيتي إلى ثأر "نسبي" من تشلسي

ثأر مانشستر سيتي نسبياً لخسارته أمام تشلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وتغلّب عليه في عقر داره 1-صفر بهدف البرازيلي غابريال جيزوس السبت في المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.وكان تشلسي صدم سيتي الذي هيمن على الدوري المحلي الموسم الماضي، متغلبا عليه بهدف في نهائي البطولة القارية العريقة، حارما إياه من لقب يطارده منذ استحواذه الإماراتي في 2008.وعاد الإسباني بيب غوارديولا إلى نتائجه الإيجابية أمام الألماني توماس توخل مدرب تشلسي، بعد سلسلة من 3 خسارات آخرها في نهائي دوري الأبطال في مايو الماضي، ليرفع رصيد فريقه إلى 13 نقطة.ويخوض سيتي، بطل الدوري في 2018 و2019 و2021، سلسلة من المباريات الحساسة في فترة قصيرة، إذ يحلّ على باريس سان جرمان الفرنسي المدجّج بالنجوم الثلاثاء في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الكاسح على لايبزيغ الألماني 6-3، قبل أن يحلّ ضيفا على ليفربول الأحد المقبل في الدوري المحلي.وغاب عن تشلسي لاعبي الوسط مايسون ماونت والأميركي كريستيان بوليسيك للإصابة، وجلس قلب الدفاع المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا على مقاعد البدلاء قبل أن يضطر الى الدخول باكرا بعد اصابة ريس جيمس (29).وفضّل توخل مواطنه المهاجم تيمو فيرنر على الألماني الآخر كاي هافيرتس.في المقابل، غاب عن تشكيلة سيتي لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان لإصابته، فيما دفع المدرب الإسباني بيب غوارديولا بالنجم البلجيكي كيفن دي بروين والشاب فيل فودن هجومياً، مع جاك غريليش والبرازيلي غابريال جيزوس، كما عوّل على الإسباني رودري في الوسط الدفاعي بعد خيبة دوري الابطال.ولم يشهد الشوط الأول فرصاً كثيرة على ملعب ستامفورد بريدج، مع سيطرة نسبية لسيتي. كانت أخطر الفرص لجيزوس مهدراً كرة سانحة فوق العارضة بعد تمريرة من فودن (41).في الثاني، تلاعب جيزوس بالدفاع وسدّد كرة ارتدت إلى شباك الحارس السنغالي إدوار مندي (53). وهذا الهدف الثاني فقط يهزّ شباك تشلسي في 6 مباريات، بعد ركلة جزاء لاعب ليفربول المصري محمد صلاح في المرحلة الثالثة.ولم يخسر سيتي في 44 مباراة سجل فيها جيزوس (42 فوزا وتعادلان)، رافعاً رصيده إلى 52 هدفاً مع "سيتيزنز" في الدوري. ورفع جيزوس (24 عاماً) رصيده في آخر سبع مباريات في الدوري إلى ثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة.أنقذ بعدها مندي بأطراف أصابعه هدفا ثانيا لجاك غريليش القادم بصفقة خيالية (58).وبعد هجمة خاطفة لسيتي على الجهة اليسرى عبر البرتغالي جواو كانسيلو، كان جيزوس قريباً من تسجيل الثاني، لكن تسديدته الأرضية أبعدها ببسالة سيلفا (61).هزّ بعدها البلجيكي روميلو لوكاكو شباك سيتي بعد تمريرة الألماني كاي هافيرتس بديل الفرنسي نغولو كانتي، بيد أن الهدف ألغي بداعي التسلل (63).ضغط الـ"بلوز" مقتربين أكثر من مرمى الحارس البرازيلي إيدرسون الذي شاهد كرة لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش تجاور قائمه الأيسر (71). ردّ قلب الدفاع الإسباني إيمريك لابورت بكرة خطيرة من مسافة قريبة اثر ضربة حرة (79) ليحافظ سيتي على تقدّمه.