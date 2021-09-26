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رياضة
"الملك" يهنئ ميسي ويعتذر عن التأخير
Lebanon 24
26-09-2021
|
08:00
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هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، السبت، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب تحطيم الأخير الرقم القياسي المسجل باسم "الملك" لأكثر عدد من الأهداف الدولية في قارة أميركا الجنوبية، معتذراً في الوقت ذاته عن تأخره في الإشادة به جراء خضوعه لجراحة إزالة ورم في القولون في أحد مستشفيات ساو باولو.
وكان نجم برشلونة السابق والمنتقل هذا الصيف إلى باريس سان جرمان الفرنسي، حطّم الرقم القياسي المسجل باسم بيليه البالغ 77 هدفًا دولياً في 9 الشهر الحالي، وبات هداف منتخبات القارة بـ 79 هدفاً بعد ثلاثيته في مرمى بوليفيا خلال التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.
وارفق بيليه اعتذاره عن تأخره في الاعتراف بإنجاز "البرغوث" الصغير بصورة للنجم الأرجنتيني نشرها على موقع التواصل "إنستاغرام"، حيث أن ميسي حطم رقم بطل العالم 3 مرات مع البرازيل بعد أربعة أيام من خضوع الأخير لجراحة لاستئصال ورم في القولون.
وأضاف "لم أستطع تفويت الفرصة لتهنئتك على تحقيق رقم قياسي جديد في وقت سابق من هذا الشهر. موهبتك لا تصدق".
وتمنى بيليه أن يسجل ميسي "أكثر" إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي ومواطنه نيمار في ناديه الباريسي الجديد.
ولا يزال بيليه، البالغ 80 عامًا، في مستشفى في ساو باولو، ووفقًا لإحدى بناته كيلي ناسيمينتو التي كتبت في حسابها على "إنستاغرام" الجمعة، أن والدها "قطع خطوات عدة" في التعافي.
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A post shared by Pelé (@pele)
المصدر: الحرة
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