رياضة

إصابة ديبالا تفسد فرحة يوفنتوس واحتفالات أليغري

Lebanon 24
26-09-2021 | 16:00
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أفسدت إصابة اللاعب باولو ديبالا احتفال يوفنتوس بالفوز الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم خاصة مع احتمالات غيابه الكبيرة عن مباراة الفريق المرتقبة أمام تشيلسي.

وغادر ديبالا أرضية الملعب باكيا في الدقيقة 22 من مباراة الفريق أمام سامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي وبعد أن سجل الهدف الأول للفريق في الدقيقة العاشرة من المباراة.

وكان ديبالا هو أفضل لاعب في المباراة حتى لحظة خروجه التي أفسدت فرحة مديره الفني ماسيميليانو أليجري أيضا بالمباراة رقم 400 له كمدرب لأي فريق في مباريات الدوري الإيطالي.

وجاءت الإصابة العضلية لديبالا قبل ثلاثة أيام فقط من المواجهة المرتقبة مع تشيلسي الإنجليزي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
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