رياضة

خطة رونالدو بعد التقاعد.. تدريب "جونيور" ليخلفه في الملاعب

Lebanon 24
27-09-2021 | 00:00
A-
A+
Doc-P-868299-637683234698922490.jpg
Doc-P-868299-637683234698922490.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتساءل الكثير من معجبي النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن مصير "الدون" بعد قراره اعتزال كرة القدم، لاسيما وأنه قال في مناسبات أنه مستعد لمواصلة اللعب حتى سن الأربعين.
وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية، فإن الهداف، البالغ من العمر حاليا 36 عاما، يخطط للبقاء في مانشستر يونايتد الذي يلعب في صفوفه حاليا.
ونقلت الصحيفة عن تقارير إنكليزية أن نجم ريال مدريد الأسبق، والذي عاد إلى فريق القديم، يعتزم أن يصبح مدربا لفريق الشباب في نادي مانشستر يونايتد حتى يشرف على تطوير وتنمية مواهب ابنه البكر، رونالدو جونيور، الذي يبلغ من العمر 11 ربيعا، ومع اعتزال أبيه سيكون قد وصل إلى عمر يؤهله للعب مع فريق الشباب إذا استمر في تألقه مع فريق الناشئين.
من جانب آخر، كشف السير أليكس فيرغسون، المدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد، عن سعادته البالغة بعودة رونالدو إلى فريق "الشياطين الحمر" بعد أن كان قد لعب لأول مرة في العام 2003 تحت قيادة فيرغسون، وذلك قبل أن يشد الرحال إلى مدريد في العام 2009.
وقال  فيرغسون  في تصريحات تلفزيونية: "لقد كان رائعا.. وعندما دخل الملعب لأول مرة بعد عودته كان مثل القيصر الذي يعود إلى روما بعد انتصاره في أحد المعارك".
وأضاف:"لقد ضحى بالكثير في سبيل أن يكون الأفضل"، مشيرا إلى أنه كان يتدرب منفردا بعد انتهاء التدريبات الجماعية. وتابع: "أتذكر أننا كنا مقبلين على مواجهة آرسنال، وكانت الأمطار تهطل بغزارة في كارينجتون. قلت له اذهب إلى الداخل. أمامنا مباراة قوية غدًا، والأرضية غير مناسبة الآن للتدرب".
وعندما عاد فيرغسون إلى مكتبه، نظر للنافذة ليجد أن رونالدو تجاهل النصيحة، واستمر في التدريب رغم الطقس الصعب والأرضية السيئة، مضيفا: "لم أستطع أن أقول له أي شيء. لقد تفوق علي"، وفقا لما ورد في الموقع الرسمي لنادي مانشستر يوناتيد.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2021-09-27
02:00 | 2021-09-27
16:00 | 2021-09-26
14:00 | 2021-09-26
11:00 | 2021-09-26
08:00 | 2021-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website