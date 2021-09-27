بعد لفتة إنسانية.. إشادة بفيديو بنزيمة والبطلة البارالمبية



واختيرت العداءة البارالمبية الإسبانية سوزانا رودريغيز جاسيو، لتنفيذ ركلة البداية للقاء ريال مدريد مع فياريال في استاد سانتياغو برنابيو.

وحسبما ذكرت صحيفة "فارو دي فيغو" الإسبانية، فقد اختيرت سوزانا للاحتفاء بإنجازها الأخير في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، حيث فازت بذهبية "الترياتلون" أو السباق الثلاثي. أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة، وذلك بعدما ساعد بطلة بارالمبية في ارتداء حذائها بعد فقدانه أثناء ركلة البداية في مباراة "المرينغي" وفياريال، السبت.واختيرت العداءة البارالمبية الإسبانية سوزانا رودريغيز جاسيو، لتنفيذ ركلة البداية للقاء ريال مدريد مع فياريال في استاد سانتياغو برنابيو.وحسبما ذكرت صحيفة "فارو دي فيغو" الإسبانية، فقد اختيرت سوزانا للاحتفاء بإنجازها الأخير في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، حيث فازت بذهبية "الترياتلون" أو السباق الثلاثي.

وبعدما رافقت بنزيمة، إلى أرض الملعب، قامت سوزانا بركل الكرة ليطير حذاؤها بعيدا في الهواء، وهو ما دفع بنجم النادي الملكي إلى الإسراع بإعادته إليها في لقطة أشاد بها كثيرون على مواقع التواصل.

وكان ريال مدريد قد أهدر فرصة تصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق خمس نقاط، وتعادل دون أهداف مع فياريال.

وحافظ فريق المدرب كارلو أنشيلوتي على الصدارة برصيد 17 نقطة من سبع مباريات وبفارق ثلاث نقاط عن أتليتيكو مدريد حامل اللقب الذي خسر بشكل مفاجئ 1-صفر أمام ألافيس.

وقال تيبو كورتوا حارس الريال: "هذه نقطة بطعم متباين لأنها على أرضنا أمام منافس مباشر ونريد الحصول على النقاط الثلاث في مثل هذه المباريات. نقطة واحدة ليست ما كنا نريده".

وأضاف "الحفاظ على نظافة الشباك شيء جيد في ظل أننا استقبلنا الأهداف في المباريات القليلة الماضية"، حسبما نقلت "رويترز".

وتابع "كنا نريد الضغط بشكل متقدم على المنافس لكنه تعامل بشكل رائع مع ذلك في الشوط الأول، وكان من الصعب تمرير الكرة إلى الأمام. افتقرنا لدقة التمرير في العديد من المباريات... لكن هذا يحدث".