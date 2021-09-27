رياضة

لوفرين لصديقه محمد صلاح: أنت أم رونالدو؟

Lebanon 24
27-09-2021 | 23:03
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حرص الكرواتي ديان لوفرين على تهنئة صديقه وزميله السابق في ليفربول النجم المصري محمد صلاح بوصوله إلى هدفه رقم 100 بقميص "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال لوفرين مدافع فريق زينيت بطرسبورغ الروسي حاليا، لمحمد صلاح في محادثة بينهما عبر تطبيق "واتساب": "100 هدف! مذهل يا صديقي.. أنا فخور بك".

ووجه الكرواتي سؤالا لمحمد صلاح عن المنافسة بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد إلى مانشستر يونايتد، بقوله: "هذا الموسم سيكون مثيرا. كريستيانو أم محمد صلاح؟"، لكن لوفين حجب إجابة صلاح عن النشر.
 
وكان صلاح قد سجل الهدف رقم 100 له بقميص "الريدز" في "البريمير ليغ" في مرمى مضيفه برينتفورد (3-3) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ليصبح أسرع لاعب يسجل 100 هدف مع ليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال 151 مباراة.
 
ويتقاسم محمد صلاح (29 عاما) صدارة هدافي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، مع الثنائي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد، برصيد خمسة أهداف لك منهم.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (36 عاما) سجل ثلاثة أهداف في أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد، لكنه لم يتمكن من التسجيل في اللقاء الأخير ضد فريق أستون فيلا.
المصدر: روسيا اليوم
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