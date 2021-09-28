زوجة ميسي تسخر منه على باب مطعم (فيديو)

انتشر مقطع فيديو طريف يجمع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع زوجته أنتونيلا روكوزو في أحد المطاعم، ويحاول مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم إظهار صورة القلب بيديه.



وعلق الحساب الرسمي لقناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية على موقع "تويتر" على مقطع الفيديو بصورة ساخرة "يبدو أن فوز ليو بستة كرات ذهبية أسهل من إظهار قلب".

Кажется, Лео проще выиграть шесть «Золотых мячей», чем показать сердечко 😄



📹 инстаграм ресторана «Цезарь» pic.twitter.com/JJAaFL96VK — Матч ТВ (@MatchTV) September 27, 2021

وغاب ليونيل ميسي عن آخر مباراتين في الدوي الفرنسي بسبب مشكلة بالركبة، لكنه شارك اليوم الاثنين في مران باريس سان جيرمان الذي يستعد لمباراته ضد ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي غدا الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.