رياضة

زوجة ميسي تسخر منه على باب مطعم (فيديو)

Lebanon 24
28-09-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-868718-637684098284852335.jpg
Doc-P-868718-637684098284852335.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر مقطع فيديو طريف يجمع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع زوجته أنتونيلا روكوزو في أحد المطاعم، ويحاول مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم إظهار صورة القلب بيديه.

وعلق الحساب الرسمي لقناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية على موقع "تويتر" على مقطع الفيديو بصورة ساخرة "يبدو أن فوز ليو بستة كرات ذهبية أسهل من إظهار قلب".
 
 
وغاب ليونيل ميسي عن آخر مباراتين في الدوي الفرنسي بسبب مشكلة بالركبة، لكنه شارك اليوم الاثنين في مران باريس سان جيرمان الذي يستعد لمباراته ضد ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي غدا الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2021-09-28
23:03 | 2021-09-27
16:00 | 2021-09-27
14:00 | 2021-09-27
14:00 | 2021-09-27
08:00 | 2021-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website