رياضة

اسم جديد تحت أنظار برشلونة لخلافة كومان

Lebanon 24
28-09-2021 | 16:00
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن ظهور اسم جديد ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق برشلونة.

وزعمت العديد من التقارير أن الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، لم يقنع الرئيس خوان لابورتا حتى الآن، لذا فإنه مهدد بالإقالة هذا الموسم.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مارسيلينو جارسيا تورال مدرب أتلتيك بيلباو، أحد الأسماء المرشحة لتدريب برشلونة في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن هدف برشلونة الرئيسي لا يزال تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، لكن في حالة عدم التوصل إلى اتفاق ستذهب إدارة البارسا صوب مارسيلينو.

يذكر أن مارسلينو جارسيا تورال صاحب الـ56 عامًا سبق له قيادة أندية فالنسيا وفياريال وإشبيلية في الدوري الإسباني.
 
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