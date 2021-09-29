رياضة

بعد رحيل ميسي... هذا ما يفعله نادي برشلونة

Lebanon 24
29-09-2021 | 05:00
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كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن نادي برشلونة الإسباني، يسعى لعدم التفريط في جوهرته الشابة، في أعقاب رحيل نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وأوضحت أن النادي الكتالوني يسعى لتمديد عقد نجمها الشباب، أنسو فاتي، لتحصينه من محاولات أي أندية أخرى لضمه.
ومن المقرر أن ينتهي عقد فاتي، 18 عاما، مع البارسا الصيف المقبل، مع وجود بند يسمح لبرشلونة بتمديد عقده لموسمين آخرين من دون موافقة اللاعب.

ونقل التقرير عن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، قدم عرضا رسميًا لخورخي مينديز، وكيل فاتي، من أجل تحصين اللاعب.

وأشارت إلى أن أليماني ظل يعمل على العقد الجديد منذ شهر ونصف، وقدمه لمينديز منذ 3 أسابيع.

وذكر التقرير أن فاتي أبلغ مينديز برغبته في البقاء مع برشلونة، وضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن العقد الجديد.
المصدر: الغارديان
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