نيمار "يسخر" من تصرف ميسي في مباراة "مانشستر سيتي" (صورة)

نشر نجم باريس سان جيرمان، نيمار، صورة طريفة على حسابه في موقع "إنستغرام"، ليسخر من زميله ليونيل ميسي، وذلك عقب نهاية مباراة فريقهما ضد مانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا.وأسرع "البرغوث" ليفترش الأرض خلف الحائط البشري لفريقه، ليحول دون إمكانية تسديد محرز لكرة أرضية قد تباغت الحارس الباريسي وتشكل خطرا على مرماه.ونشر نيمار هذه اللقطة، وأرفقها بوجوه ضاحكة وكتب مازحا: "ماذا تفعل هناك؟"، في إشارة إلى عدم اعتياد ميسي التواجد في مثل هذه المواقف.