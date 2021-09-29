خبر سار لمحمد صلاح

أعلن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، قراره النهائي بشأن صاحب شارة قيادة "الفراعنة" خلال الفترة المقبلة.وقال كيروش في مؤتمر صحفي، إنه قرر استمرار الشارة مع محمد صلاح نجم "الفراعنة" وليفربول.وفسر كيروش القرار، بقناعته بأحقية صلاح في ارتداء شارة قيادة منتخب مصر، ولذلك قرر السير على نهج الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، ومنح الشارة لنجم "الريدز".وأكد كيروش، استمرار صلاح قائدا للمنتخب خلال الفترة المقبلة، رافضا أي مقترح بإعادة منحها للاعبين وفقا للأقدمية.