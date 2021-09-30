خسائر مالية طائلة للاعبي الدوري الاميركي غير الملقحين

وفقا للتقارير الصحافية فأن نجم فريق بروكلين نيتس المنتمي لبطولة الدوري الاميركي لكرة السلة للاعبين المحترفين، كايري ايرفينغ سيخسر 17.5 مليون دولار من راتبه هذا الموسم. واللاعب اندرو ويغينز سيخسر 15.8 مليون دولار من راتبه هذا الموسم.

بناءً على القرار الذي أعلنه متحدث الرابطة، واستنادًا لموقف اللاعبين من عدم الحصول على اللقاح حتى الآن.

وقال مايك باس المتحدث بأسم رابطة الـNBA:" أي لاعب يغيب عن مباراة بسبب عدم امتثاله لبروتوكولات التطعيم المحلية، فسيتم الخصم من راتبه السنوي عن كل مباراة يغيبها."