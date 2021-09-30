رياضة

والدة كريستيانو رونالدو تعارض زواجه من صديقته

Lebanon 24
30-09-2021 | 02:00
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أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن دولوريس أفيرو والدة اللاعب كريستيانو رونالدو، تعارض زواج ابنها من صديقته جورجينا رودريغيز لاعتقادها بأن الأخيرة لديها دوافع اقتصادية وراء الزواج.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "على ما يبدو فإن النجم البرتغالي رونالدو سعيد جدا بعلاقته مع العارضة الأرجنتينية الأصل رودريغيز، التي يشاركها حياة عائلية في مانشستر، حيث يعيشان مع كريستيانو جونيور وإيفا وماتيو وألانا".

وأضافت أن "رودريغيز تنتظر عرض الزواج من رونالدو، لكن عائلته هي حجر العثرة الرئيسي في حفل الزفاف المحتمل".

 

وحسب الصحيفة، فإن تقارير إعلامية نقلت عن مصدر مقرب من رونالدو قوله إن "أفيرو تعتقد أنه لا ينبغي للطرفين أن يتزوجا لأن دافع جورجينا للقيام بذلك هو الاستفادة من أموال ابنها".

وأضافت الصحيفة أنه "على ما يبدو، يعتقد أبناء أفيرو الآخرون الأمر نفسه، مما يعني أن معارضة أجراس الزفاف داخل عائلة العريس قوية".

وتابعت الصحيفة: "سيحدد الوقت ما إذا كان مهاجم مانشستر يونايتد يستمع لوالدته".

المصدر: روسيا اليوم
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