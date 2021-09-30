والدة كريستيانو رونالدو تعارض زواجه من صديقته

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن دولوريس أفيرو والدة اللاعب كريستيانو رونالدو، تعارض زواج ابنها من صديقته جورجينا رودريغيز لاعتقادها بأن الأخيرة لديها دوافع اقتصادية وراء الزواج.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "على ما يبدو فإن النجم البرتغالي رونالدو سعيد جدا بعلاقته مع العارضة الأرجنتينية الأصل رودريغيز، التي يشاركها حياة عائلية في مانشستر، حيث يعيشان مع كريستيانو جونيور وإيفا وماتيو وألانا".

وأضافت أن "رودريغيز تنتظر عرض الزواج من رونالدو، لكن عائلته هي حجر العثرة الرئيسي في حفل الزفاف المحتمل".