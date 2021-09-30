أسطورة الملاكمة يعتزل... هذا ما قاله في رسالة مؤثرة

قرّر أسطورة الملاكمة الفيليبينية ماني باكياو اعتزال الملاكمة بعد أعوام طويلة على الحلبات في "أصعب قرار" في حياته كما وصفه، للتفرغ للعمل السياسي عقب اعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية في بلاده.

وقال باكياو في فيديو مصوّر نشره على "فيسبوك": "من الصعب بالنسبة لي تقبّل فكرة أن مسيرتي كملاكم انتهت"، مضيفاً "اليوم، أعلن اعتزالي".

ويأتي قرار الملاكم الفيليبيني مغادرة حلبات الملاكمة بعد 10 أيام من إعلان أيقونة الملاكمة والاسطورة الحيّة ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 22 مايو 2022.