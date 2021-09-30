رياضة

أسطورة الملاكمة يعتزل... هذا ما قاله في رسالة مؤثرة

Lebanon 24
30-09-2021 | 08:00
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قرّر أسطورة الملاكمة الفيليبينية ماني باكياو اعتزال الملاكمة بعد أعوام طويلة على الحلبات في "أصعب قرار" في حياته كما وصفه، للتفرغ للعمل السياسي عقب اعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية في بلاده.

وقال باكياو في فيديو مصوّر نشره على "فيسبوك": "من الصعب بالنسبة لي تقبّل فكرة أن مسيرتي كملاكم انتهت"، مضيفاً "اليوم، أعلن اعتزالي".

ويأتي قرار الملاكم الفيليبيني مغادرة حلبات الملاكمة بعد 10 أيام من إعلان أيقونة الملاكمة والاسطورة الحيّة ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 22 مايو 2022.

 

وكان باكياو (42 عاماً) الذي ترعرع في شوارع الفيليبين وتحوّل إلى نجم عالمي، أعلن ترشحه بعد أسابيع عدة من خسارته لنزاله الاحترافي الأخير في 22 أغسطس الماضي في لاس فيغاس أمام الكوبي يوردينيس أوغاس.

باكياو الملقب بـ"باك مان" هو الملاكم الوحيد في التاريخ الذي حقق لقب بطولة العالم في ثماني فئات أوزان مختلفة، ويعتبر فخراً للفيليبينيين.

بدأ باكياو مسيرته في عالم الملاكمة المحترفة في يناير 1995 مقابل منحة قدرها ألف بيسوس (22 دولاراً)، قبل أن يجمع ثروة تقدر بأكثر من 500 مليون دولار.

وشكر الملاكم، المتأهل وله خمسة أطفال، الملايين من معجبيه حول العالم. كما حرص على الإشادة بشكل خاص بمدرب وصديقه فريدي روتش، قائلاً إنه يعتبره أحد أفراد "عائلتي، شقيق وصديق".

دخل باكياو العمل السياسي في العام 2010، عندما انتُخب نائبًا، قبل أن يصبح سيناتور في عام 2016. وقد أثار أحيانًا الجدل بتصريحاته المؤيدة لعقوبة الإعدام أو معادية للمثلية الجنسية.

لكنه يحظى بشعبية كبيرة في الأرخبيل الذي يبلغ تعداد سكانه 110 ملايين نسمة، حيث يحظى كرمه وطريقه للنجاح بعدما ولد في فقر مدقع بإعجاب وتقدير هائلين.

المصدر: الحرة
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