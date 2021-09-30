بونوتشي: تعاقد "يوفنتوس" مع رونالدو أثر بشكل سلبي على الفريق

يعتقد المدافع الإيطالي المخضرم، ليوناردو بونوتشي، أن تعاقد فريقه يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو، شكل نقمة على النادي بعدما أثر سلبا على بقية زملائه بسبب النجومية التي بلغها.ولعب رونالدو بقميص اليوفي لثلاثة مواسم قبل رحيله مطلع الموسم الحالي إلى مانشستر يونايتد.ورغم فوزه بكافة الألقاب المحلية الممكنة في حضرة رونالدو، إلا أن يوفنتوس لم يستطع الذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا على مدار ثلاثة مواسم متتالية، رغم امتلاكه الهداف التاريخي للبطولة.وخلال تصريحات نقلها موقع "Football Italia"، قال بونوتشي، إن الأمور ساءت في يوفنتوس عقب التعاقد مع رونالدو، مضيفا: "لقد استقر الفكر في أذهاننا أن لاعبا واحدا، الأفضل في العالم، يمكنه ضمان فوز يوفنتوس. تلك هي المشكلة".وتابع: "أثر رونالدو كان كبيرا، ولا شك أن تأثيره فاق التوقعات، فالتدريب إلى جانبه غير من سلوك اللاعبين، لكن هذه الأفكار السلبية جعلتنا نعمل بشكل أقل من المعتاد، وأفقدتنا روح التضحية والجدية والإرادة لقيادة يوفنتوس نحو التألق. أعتقد أن الجميع أدرك ذلك".وأردف قائلا: "ربما اعتبرنا أن مجرد إعطاء الكرة لرونالدو من شأنه أن يفوزنا بالمباراة. لكن كريستيانو كان بحاجة إلى فريق بقدر ما يحتاجه الفريق".وأكمل المدافع الدولي الإيطالي: "في الموسم الماضي كان الجو مكهربا في الفريق لدرجة أنك إذا ألقيت بقطعة من الخشب في غرفة تبديل الملابس قبل المباراة، فستشتعل فيها النيران".