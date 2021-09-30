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رياضة
قطر تستضيف بطولة العالم لـ"الفورمولا 1" لأول مرة
Lebanon 24
30-09-2021
|
16:00
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تستضيف قطر للمرة الأولى في تاريخها، جولة في بطولة العالم لسباق السيارات "فورمولا 1"، في تشرين الثاني المقبل، وفق ما أعلن المنظمون في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في الدوحة.
وبعد أسابيع من الترقب، وضع الاتحاد الدولي للسيارات حدا للتكهنات بشأن محتضن الجولة الـ20 من أصل 22، وملأ الفراغ الذي خلفته أستراليا بعد اعتذارها عن عدم الاستضافة للعام الثاني تواليا بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وسيشكل السباق، المقرر في الـ21 من الشهر المقبل في حلبة لوسيل الدولية تحت الأضواء الكاشفة، جزءا من أربعة سباقات في الشرق الأوسط لأول مرة ضمن 22 سباقا بجدول 2021.
وأقيم في البحرين السباق الافتتاحي للموسم في آذار الماضي، وتستضيف السعودية سباقها الأول في الخامس من كانون الاول المقبل.
وينتهي الموسم في أبو ظبي في 12 كانون الاول المقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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