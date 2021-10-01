خسائر قياسية في ميزانية انتر ميلانو

كشف نادي إنتر ميلانو بطل الدوري الإيطالي، عن خسائر قياسية في ميزانيته للسنة المالية (2020 - 2021)، بقيمة 6ر245 مليون يورو، وذلك بحسب صحيفة (لاغازيتا ديلو سبورت) الإيطالية.وأعلن الإنتر أن العام تأثر بشكل كبير بالتأثير الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفيد - 19، في إيطاليا وجميع أنحاء العالم، والتدابير التقييدية المعتمدة لحماية الصحة العامة وأنشطة الإنتاج".ولم تلعب الأندية في إيطاليا في ملاعب ممتلئة وسط الوباء، ويتوقع إنتر خسارة أخرى في العام المالي الحالي.وكان يوفنتوس قد أعلن أيضا مؤخرا عن خسارة في ميزانيته، تقدر بـ9ر209 مليون يورو في السنة المالية الماضية.