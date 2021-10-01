أمواله لم تنفعه... كريستيانو رونالدو لم ينجح بتعبئة سيارته بالوقود!

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن سائق لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو وأمنه أصيبوا بالإحباط بعد أن انتظروا أمام محطة المحروقات ما يقارب سبع ساعات لملء إحدى سيارات رونالدو الفاخرة بالوقود، وهي "بنتلي" يبلغ سعرها 220 ألف جنيه إسترليني، لكنهم غادروا من دون بلوغ هدفها.

واشارت الى أنه "حتى مع كل أموال رونالدو، فهو في نفس المركب مثل باقي الناس"، مضيفة أن "أمنه انتظر لساعات على أمل أن تصل ناقلة نفط، لكن في النهاية أجبروا على المغادرة".

ويمتلك أغنى لاعب كرة قدم في العالم مجموعة كبيرة من السيارات الفاخرة. وتشمل مجموعة سياراته التي تبلغ تكلفتها 17 مليون جنيه إسترليني فيراري ولامبورغيني وماكلارين واثنتين من رولز رويس و«بورشه 911 توربو إس وكوينيغسيغ سي سي إكس، وبنتلي كونتيننتال ورينج روفر والعديد من سيارات أودي ومرسيدس.