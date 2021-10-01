رياضة

نجاة ميسي من عملية سطو في باريس

Lebanon 24
01-10-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-869968-637686772876378770.jpg
Doc-P-869968-637686772876378770.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نجا مهاجم باريس سان جرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من عملية سطو تمت في الفندق الذي يقيم فيها بباريس.


وتعرض فندق Le Royal Monceau لعملية سطو شارك فيها مثلمون، سرقوا مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى مجوهرات.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن عملية اقتحام الفندق تمت من سطح المبنى، حيث تسلل اللصوص إلى إحدى الشرفات، ومنها انتقلوا إلى غرفة كانت نافذتها مفتوحة.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن عملية السطو طالت الطابق الأعلى من الجناح الذي يقيم فيها ميسي، وتعرضت 4 غرف للسرقة.
 
وذكرت إحدى المقيمات في الفندق، أنها اكتشفت سرقة قلادة ذهبية بقيمة 3 آلاف إسترليني، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 2000 جنيه إسترليني.

وأشارت السيدة إلى أن كاميرات المراقبة رصدت اللصوص، لكن الشرطة لم تتعرف عليهم حتى الآن.

وعلّقت الشرطة على الحادثة قائلا: "وقع خرق أمني خطير، ويتم التحقيق في الحادثة. الأدلة الأولية تشير إلى أن العصابة تتمتع بخبرة في مثل هذه العمليات".
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2021-10-01
16:00 | 2021-09-30
14:00 | 2021-09-30
11:00 | 2021-09-30
08:00 | 2021-09-30
05:00 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website