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رياضة
نجاة ميسي من عملية سطو في باريس
Lebanon 24
01-10-2021
|
05:00
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نجا مهاجم باريس سان جرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من عملية سطو تمت في الفندق الذي يقيم فيها بباريس.
وتعرض فندق Le Royal Monceau لعملية سطو شارك فيها مثلمون، سرقوا مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى مجوهرات.
وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن عملية اقتحام الفندق تمت من سطح المبنى، حيث تسلل اللصوص إلى إحدى الشرفات، ومنها انتقلوا إلى غرفة كانت نافذتها مفتوحة.
ووفق الصحيفة البريطانية، فإن عملية السطو طالت الطابق الأعلى من الجناح الذي يقيم فيها ميسي، وتعرضت 4 غرف للسرقة.
وذكرت إحدى المقيمات في الفندق، أنها اكتشفت سرقة قلادة ذهبية بقيمة 3 آلاف إسترليني، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 2000 جنيه إسترليني.
وأشارت السيدة إلى أن كاميرات المراقبة رصدت اللصوص، لكن الشرطة لم تتعرف عليهم حتى الآن.
وعلّقت الشرطة على الحادثة قائلا: "وقع خرق أمني خطير، ويتم التحقيق في الحادثة. الأدلة الأولية تشير إلى أن العصابة تتمتع بخبرة في مثل هذه العمليات".
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