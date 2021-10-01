رياضة

بيله يخرج من المستشفى! (صورة)

Lebanon 24
01-10-2021 | 14:00
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نشر الأسطورة البرازيلية بيليه صورة على صفحته الشخصية على منصة "إنستغرام" أعلن فيها أنه سعيد بالعودة إلى منزله بعد خروجه من المشفى، الذي دخله إثر تعرضه لمشاكل في الجهاز التنفسي.

وأرفق بيله الصورة بتعليق قال فيه: "عندما يكون المسار صعبًا، احتفل بكل خطوة تخطوها. ركز على سعادتك. صحيح أنه لم يعد بإمكاني القفز، لكن في الأيام القليلة الماضية ضربت قبضتي في الهواء مرات أكثر من المعتاد. سعيد بعودتي إلى المنزل. أريد أن أشكر الجميع. فريق المستشفى الذي جعل إقامتي ممتعة مع ترحيب طيب وودي للغاية. شكرًا أيضًا لجميع أولئك الذين ملأوا حياتي برسائل الحب من بعيد".

وخرج بيليه من المستشفى يوم أمس الخميس، حيث أفادت وسائل إعلام برازيلية أن النجم البرازيلي البالغ من العمر 80 عامًا سيواصل العلاج الكيميائي بعد الجراحة لإزالة ورم في أمعائه في 4 أيلول.

وكان بيليه قد عانى من مشاكل في الفخذ لسنوات، ولا يستطيع المشي بدون مساعدة، وقد تم تقليل ظهوره العلني حتى قبل جائحة فيروس كورونا.
 
المصدر: سبوتنيك
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