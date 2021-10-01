رياضة

حارس مرمى "تشيلسي" يختار تمثيل المغرب بدلا من الجزائر

Lebanon 24
01-10-2021 | 16:00
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أعلن مدرب منتخب المغرب، البوسني وحيد خليلوزيتش، أمس الخميس، قائمة تضم 27 لاعبا استعدادا لخوض 3 مباريات في الشهر الحالي ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وشهدت القائمة تواجد اسم حارس مرمى تشيلسي الشاب، سامي التلمساني، البالغ عمره 17، وذلك للمرة الأولى.

وينحدر التلمساني من أب جزائري وأم مغربية، كما يحمل الجنسية الفرنسية، وكان يحق له تمثيل الجزائر، أو المغرب، وحتى فرنسا التي لعب لفئاتها السنية الصغيرة، لكنه اختار الدفاع عن ألوان منتخب موطن والدته، المغرب.

وعرفت قائمة المنتخب المغربي غياب زميل التلمساني في نادي تشيلسي، حكيم زياش، لأسباب انضباطية، فيما تم استدعاء يوسف النصيري، لاعب إشبيلية الإسباني، رغم إصابته.

وجاءت القائمة كالتالي:

ياسين بونو، منير المحمدي، أنس الزنيتي، سامي التلمساني، غانم سايس، أشرف حكيمي، أدم ماسينا، نايف أكرد، أيوب عملود، سفيان كرواني، سفيان شاكلا، سامي مايي، سفيان أمرابط، أيمن برقوق، سليم أملاح، عمران لوزا، فيصل فجر، إلياس شاعر، عبدو الهروي، سفيان رحيمي، أشرف بن شرقي، أيوب الكعبي، منير الحدادي، سفيان بوفال، يوسف النصيري، أبو خلال، ريان مايي.
المصدر: روسيا اليوم
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