سر قديم يكشف سبب تألق كريستيانو رونالدو الملفت

كشف أحد زملاء نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن سر قديم يتعلق ببداياته.



وصرح زميل رونالدو السابق في فريق "مانشستر يونايتد"، نيكي بات، أن المدير الأسطوري للفريق، السير أليكس فيرغسون، كان يجبر اللاعب البرتغالي على مغادرة الملعب بسبب إصراره الشديد على القيام بتدريبات مكثفة، بل ويأمره بالعودة إلى المنزل، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

وأشار بات في مقدمة كتاب جديد بعنوان "Viva Ronaldo! The Second Coming of Cristiano" (فيفا رونالدو! المجيء الثاني لكريستيانو) إلى أن فيرغسون اعتاد الصراخ على كريستيانو رونالدو، بسبب أنه كان يقضي ساعات إضافية في ممارسة مهاراته وتدريباته، بينما كان زملاؤه اللاعبون الآخرون يتناولون طعام الغذاء.وقال نيكي بات عن رونالدو: "كان آخر من يغادر المبنى، وفي الواقع لم تتمكن من إخراجه من ملعب التدريب لأنه عمل بلا كلل على تقنياته ومهاراته، إذ كنا جميعا نخرج، بينما كان هو يحمل كيسا من الكرات من أجل التدريب على تلك التقنيات".كما شدد نيكي بات أن رونالدو "لم يكن لديه اللياقة البدنية التي وهبها الله، ولكنه عمل بجد لتحقيق ذلك، لقد جاء إلينا في الواقع كطفل صغير نحيف ونحيل، وعمل بجد للحصول على هذا الجسم على مدى سنوات عديدة".ويشتهر كريستيانو رونالدو بأخلاقيات العمل التي لا هوادة فيها، وذكرت تقارير مؤخرا أن النظام الصحي الصارم للاعب البالغ من العمر 36 عاما كان مخيفا للغاية، لدرجة أن لاعبي "مانشستر يونايتد" الآخرين تخطوا الحلوى أثناء تناولهم وجبة ما قبل المباراة.وقال نيكي بات في الكتاب الجديد، والذي لعب 270 مباراة مع فريق "مانشستر يونايتد"، إن عقلية رونالدو المهووسة كانت موجودة منذ البداية.وتابع موضحا: "كان من المفترض أن يظهر رونالدو باعتباره عبقريا، لكن لم تكن مواهبه فقط هي التي قادته إلى القمة".وأردف: "غالبا ما يقال إن بعض اللاعبين عملوا بجد، وبقوا وراء بعض التدريبات الإضافية أو لممارسة تقنياتهم، ولكن مع رونالدو كان التفاني التام والالتزام التام والعمل الشاق التام".وأضاف: "كنا نراه أيضا يعمل بلا هوادة على ركلاته الحرة، ويخبرنا عن شيء رآه في مكان ما ويريد أن يتقنه، وسيعمل مرة أخرى بلا هوادة حتى يحقق ما يريد".يشار إلى أن مجلة "فوربس" أعلنت الشهر الماضي أن كريستيانو رونالدو أصبح أكثر الرياضيين أجرا في العالم، بعد انتقاله من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.