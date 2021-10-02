وسط فضيحة أخلاقية...استقالة مفوضة دوري السيدات الأميركي لكرة القدم

استقالت ليزا بيرد، مفوضة رابطة دوري كرة القدم الأميركي للسيدات، نتيجة ضغوطات بسبب طريقة تعاملها مع مزاعم سلوك جنسي لأحد المدربين، حسبما أعلنت الرابطة مساء الجمعة.وجاء قرار استقالة بيرد بعد إعلانها إرجاء مباريات نهاية الأسبوع من دوري السيدات في مختلف أنحاء البلاد.وقالت الرابطة في بيان من دون أن تسمي بديلا لبيرد: "تلقت رابطة الدوري وقبلت استقالة ليزا بيرد كمفوضة لها"، وفق ما نقلت "فرانس برس".وجاءت استقالة بيرد بعد يوم من إقالة نادي نورث كارولينا كورادج مدربه بول رايلي بسبب ما وصفه الفريق بأنه "مزاعم خطيرة متعلقة بسوء السلوك".وذكرت بيرد الجمعة قبل استقالتها: "كان هذا الأسبوع ومعظم الموسم صادمًا للغاية للاعباتنا وموظفينا، وأتحمل كامل المسؤولية للدور الذي لعبته".