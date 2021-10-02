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رياضة
فان دايك: القادم أفضل
Lebanon 24
02-10-2021
|
11:00
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عبر المدافع الهولندي الدولي ومدافع فريق ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك، عن سعادته بالعودة إلى الملاعب بعد إصابة أبعدته طويلًا عن المستطيل الأخضر.
وأكد اللاعب فان دايك، الذي عاد إلى الملاعب بعد أن غاب معظم الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة، إن لديه فرصة للتطور للأفضل مستقبلًا.
وكان فان دايك، البالغ من العمر 30 عاما، قد غاب كذلك عن معظم مباريات بطولة أوروبا 2020 هذا العام والتي خرجت خلالها هولندا من دور 16 على يد جمهورية التشيك.
وشارك فان دايك في جميع مباريات ليفربول الست في الدوري الممتاز هذا الموسم والتي جمع منها 14 نقطة ولم يعرف خلالها طعم الهزيمة.
وقال فان دايك عبر موقعه ناديه الرسمي على الانترنت "أعتقد أنه يمكنني تقديم المزيد والمزيد.. أشعر بالارتياح وأن هناك دوما مجال للتطور للأفضل مستقبلا"، وفقا لرويترز.
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