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رياضة
قائمة بأكثر مهاجمي البريميرليغ فعالية... مفاجأة بمركز رونالدو
Lebanon 24
02-10-2021
|
14:00
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أظهرت إحصائيات خاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائمة المهاجمين الأكثر فعالية أمام المرمى.
ووفق القائمة التي نشرتها صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فقد حلّ لاعب كريستال بالاس ويلفريد زاها، في المرتبة الأولى كأكثر المهاجمين فعالية أمام مرمى الخصم.
وذهبت المراكز من 2 إلى 10 لكل من اللاعبين: نيال موباي "برايتون"، دييغو غوتا "ليفربول"، لوكاس مورا "توتنهام هوتسبير"، داني إنجز "أستون فيلا"، باتريك بامفورد "ليدز يونايتد"، غابرييل خيسوس "مانشستر سيتي"، تيمو بوكي "نورويتش"، ايفان توني "برينتفورد"، برايان مبيمو "برينتفورد".
وكانت المفاجأة في القائمة، حلول البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد في المركز الأخير، حيث شكّل ضغطا على الفرق المنافسة التي لعب أمامها لـ2.7 دقيقة فقط لكل 90 دقيقة، في "البريميرليغ".
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