رياضة

لابورتا يحسم الجدل حول "مباراة كومان الأخيرة" مع برشلونة

Lebanon 24
02-10-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-870555-637688178376606102.jpg
Doc-P-870555-637688178376606102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدد رئيس نادي برشلونة، السبت، الشائعات حول قرب إقالة رونالد كومان من تدريب الفريق عندما قال إن المدير الفني الهولندي سيبقى في منصبه.

وقال خوان لابورتا قبل ساعات من مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، إن العديد من التقارير في وسائل الإعلام الإسبانية تكهنت بأنها قد تكون المباراة الأخيرة لكومان إلا أن الأخير "سيواصل تدريب برشلونة".

وأضاف لابورتا للصحفيين في مدريد قائلا "اليوم، بغض النظر عن النتيجة، سيبقى كومان مدربا لبرشلونة ... لديه عقد. نأمل أن يتمكن من إعادتنا إلى طريق الفوز واللعب بالطريقة التي نريدها. أعلم أنه سيقدم كل ما لديه".

كان هذا أول تصريح علني يصدر عن لابورتا منذ الخسارة المريرة للفريق بنتيجة 0-3 أمام بنفيكا، الأربعاء، والتي أثارت شائعات مختلفة بأن أيام كومان في برشلونة باتت معدودة.

خسر برشلونة مباراتيه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا دون تسديدة واحدة على المرمى، ويواجه خطر الفشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 20 عاما.

وقال كومان نفسه الجمعة إنه يتصور أن شائعات إقالته "ربما تكون صحيحة".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2021-10-03
02:00 | 2021-10-03
23:00 | 2021-10-02
16:00 | 2021-10-02
14:00 | 2021-10-02
11:00 | 2021-10-02
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website