رياضة

أتلتيكو مدريد يعمّق جراح برشلونة

Lebanon 24
03-10-2021 | 05:00
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ألحق فريق أتلتيكو مدريد الهزيمة الأولى بفريق برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2 – صفر اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله توماس ليمار في الدقيقة 23، وأضاف لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 44. ورفع أتلتيكو مدريد، حامل اللقب، رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد الذي يواجه إسبانيول غدا الأحد.


فيما توقف رصيد برشلونة عند 12 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف خلف بلنسية وريال بيتيس، صاحبي المركزين الثامن والتاسع على الترتيب. وهذا هو الفوز الخامس لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة مباراة والتعادل في مباراتين.
المصدر: العربية
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