رياضة

إحصائية تكشف تفوق صلاح على نجوم "البريميرليغ"

Lebanon 24
03-10-2021 | 08:00
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تصدر النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، إحصاءات اللاعبين في بداية الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز محمد صلاح 5 أهداف حتى الآن في الموسم الجديد ويتقاسم صدارة هدافي "البريمير ليغ" مع اللاعبين الإنجليزيين ميشيل أنطونيو، مهاجم وست هام يونايتد، وجيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

وأفادت شبكة "سكواوكا" للإحصاءات، بأن صلاح، إضافة إلى أنه أحد أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف، فهو أكثر من سدد على المرمى (25)، وأكثر من سدد داخل إطار المرمى (15)، وأكثر من حصل على فرص محققة للتسجيل (8).

ولمس صلاح الكرة داخل منطقة جزاء المنافسين (58) مرة، أكثر من أي لاعب آخر، إضافة إلى أنه صاحب أكبر معدل لأهداف متوقعة في الدوري (4.4).

يعتبر محمد صلاح (29 عاما) أسرع لاعب في صفوف ليفربول، يصل إلى 100 هدف سجلها في 151 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مواجهة "الريدز" أمام مضيفه برينتفورد (3-3)، يوم السبت الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من "البريميرليغ".

وأصبح "الفرعون" المصري" خامس أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 100 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سجلها خلال 162 مباراة، ويحتل المرتبة الثانية بين لاعبي القارة الإفريقية في هذه القائمة، خلف المهاجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا.

بينما يعتبر النجم الإنجليزي، آلان شيرر، الهداف التاريخي "للدوري الإنجليزي الممتاز، أسرع لاعب وصل إلى 100 هدف بعد خوض (124) مباراة، ويليه مواطنه هاري كين (141) مباراة، ومن ثم المهاجمان الأرجنتيني سيرغيو أغويرو (147)، والفرنسي المعتزل تيري هنري (160).
المصدر: روسيا اليوم
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