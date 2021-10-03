26
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
15
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
إحصائية تكشف تفوق صلاح على نجوم "البريميرليغ"
Lebanon 24
03-10-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدر النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، إحصاءات اللاعبين في بداية الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأحرز محمد صلاح 5 أهداف حتى الآن في الموسم الجديد ويتقاسم صدارة هدافي "البريمير ليغ" مع اللاعبين الإنجليزيين ميشيل أنطونيو، مهاجم وست هام يونايتد، وجيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.
وأفادت شبكة "سكواوكا" للإحصاءات، بأن صلاح، إضافة إلى أنه أحد أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف، فهو أكثر من سدد على المرمى (25)، وأكثر من سدد داخل إطار المرمى (15)، وأكثر من حصل على فرص محققة للتسجيل (8).
ولمس صلاح الكرة داخل منطقة جزاء المنافسين (58) مرة، أكثر من أي لاعب آخر، إضافة إلى أنه صاحب أكبر معدل لأهداف متوقعة في الدوري (4.4).
يعتبر محمد صلاح (29 عاما) أسرع لاعب في صفوف ليفربول، يصل إلى 100 هدف سجلها في 151 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مواجهة "الريدز" أمام مضيفه برينتفورد (3-3)، يوم السبت الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من "البريميرليغ".
وأصبح "الفرعون" المصري" خامس أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 100 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سجلها خلال 162 مباراة، ويحتل المرتبة الثانية بين لاعبي القارة الإفريقية في هذه القائمة، خلف المهاجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا.
بينما يعتبر النجم الإنجليزي، آلان شيرر، الهداف التاريخي "للدوري الإنجليزي الممتاز، أسرع لاعب وصل إلى 100 هدف بعد خوض (124) مباراة، ويليه مواطنه هاري كين (141) مباراة، ومن ثم المهاجمان الأرجنتيني سيرغيو أغويرو (147)، والفرنسي المعتزل تيري هنري (160).
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
Lebanon 24
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
04:00 | 2021-10-03
03/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
02:00 | 2021-10-03
03/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يظهر من جديد عبر الصرافات الآلية.. هل يمكن سحبه؟
Lebanon 24
الدولار يظهر من جديد عبر الصرافات الآلية.. هل يمكن سحبه؟
08:05 | 2021-10-03
03/10/2021 08:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين
11:45 | 2021-10-03
03/10/2021 11:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما قد يحصل
12:24 | 2021-10-03
03/10/2021 12:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2021-10-03
سواريز يثأر من كومان باحتفال ساخر (فيديو)
11:00 | 2021-10-03
أول ضحايا "البريمر ليغ"... استقالة مدرب تلقى 4 هزائم في بداية الدوري
05:00 | 2021-10-03
أتلتيكو مدريد يعمّق جراح برشلونة
02:00 | 2021-10-03
لاعب إيفرتون يحتفل بالتعادل في مرمى اليونايتد على طريقة رونالدو ويشرح السبب
23:00 | 2021-10-02
لابورتا يحسم الجدل حول "مباراة كومان الأخيرة" مع برشلونة
23:00 | 2021-10-02
بنزيمة: انتقال مبابي إلى ريال مدريد مسألة وقت فقط
فيديو
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
03/10/2021 21:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
02:00 | 2021-10-03
03/10/2021 21:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)
Lebanon 24
زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)
08:00 | 2021-10-02
03/10/2021 21:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact