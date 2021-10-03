رياضة

أول ضحايا "البريمر ليغ"... استقالة مدرب تلقى 4 هزائم في بداية الدوري

Lebanon 24
03-10-2021 | 11:00
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بدأ مشوار إقالة واستقالة المدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز، مبكرا، بعد إعلان نادي واتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمر ليغ"، اليوم الأحد 3 تشرين الأول، استقالة مدربه الإسباني تشيسكو مونيوز.
وأعلن النادي الإنجليزي استقالة مدربه الإسباني، عقب فشله في تحقيق العديد من الانتصارات في الجولات السبع الأولى من عمر البريمرليغ.
ويحتل واتفورد المركز الـ14، في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، من 4 هزائم وتعادل وحيد وفوزين.
وقال واتفورد في بيانه: "يرى مجلس الإدارة أن أداء الفريق في الآونة الأخيرة يشير بوضوح إلى اتجاه سلبي في الوقت الذي ينبغي فيه تحسن وضع الفريق بصورة ملحوظة".
 
المصدر: سبوتنيك
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