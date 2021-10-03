فوز لبناني وعربي في انتخابات كرة الطاولة في المؤتمر الـ 21 للاتحاد الآسيوي في الدوحة

تم انتخاب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة جورج كوبلي، عضوا في الاتحاد الدولي للعبة، في المؤتمر الـ 21 للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة.



وشهد المؤتمر تزكية رئيس الاتحاد القطري خليل المهندي لرئاسة الاتحاد الآسيوي، وانتخاب عضوة الاتحاد اللبناني ريتا بصيبص في المكتب التنفيذي للاتحاد القاري. وحضر كل من الرئيس الفخري للاتحاد اللبناني سليم الحاج نقولا، والرئيس الأسبق ميشال دو شادرفيان.