ليفربول يحتفي بـ"الملك" محمد صلاح... ما السبب؟

احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بلاعبه المصري محمد صلاح، بعد مباراة تاريخية قادها صلاح أمام مانشستر سيتي.

وتعادل ليفربول وضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-2، في المبارة التي أقيمت الأحد، ضمن مباريات المرحلة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي ليفربول ساديو ماني في الدقيقة 59، ومحمد صلاح بهدف مذهل في الدقيقة 76.