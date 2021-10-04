رياضة

شكوى من مان سيتي بحق جماهير ليفربول

Lebanon 24
04-10-2021 | 05:00
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تقدم مانشستر سيتي بشكوى إلى نادي ليفربول بحق أحد مشجعي النادي الأحمر الذي قام بالبصق على طاقم الفريق السماوي خلال تعادل الفريقين في قمة مباريات المرحلة السابعة لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

واكد بيب غوارديولا مدرب السيتي انه لم يكن على علم بالحادث ولكن تم إخطاره لاحقا معربا في الوقت نفسه عن ثقته في أن ليفربول سيتخذ الإجراء اللازم.

وقال غوارديولا بعد المباراة التي جرت على ملعب آنفيلد: "أخبروني بالأمر ولكنني لم أر ذلك".

وشدد غوارديولا "أنا متأكد من أن نادي ليفربول سيتخذ إجراءات ضد هذا الشخص. أعلم أنهم أكبر من هذا السلوك".
المصدر: وكالات
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