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رياضة
اكتمال عديد منتخب لبنان لمباراة العراق بالدوحة في تصفيات مونديال قطر
Lebanon 24
04-10-2021
|
05:15
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دخل لاعبو منتخب لبنان العد التنازلي لمباراتهم مع العراق الخامسة والنصف بعد ظهر الخميس 7 تشرين الاول على ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في المرحلة الثالثة من تصفيات المجموعة الآسيوية الاولى من الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022.
ويكتمل اليوم عديد افراد البعثة اللبنانية بانضمام كل من روبير ملكي من السويد وباسل جرادي من قبرص. وكان سبقهم تباعا بقية المحترفين جوان العمري من اليابان وربيع عطايا من ماليزيا وحسن "سوني" سعد من الاردن ونادر مطر وجورج ملكي من قطر ومحمد الدهيني من السويد وعمر شعبان "بوغيل" وهادي غندور من انكلترا.
ويتدرب اللاعبون على ملعب نادي السيلية، وقد جاءت الفحوصات الخاصة بكورونا سلبية للجميع. ومع اكتمال أفراد البعثة، ينتظر ان يباشر المدير الفني التشيكي ايفان هاسيك وضع الخطط التكتيكية الخاصة بالمباراة أمام "أسود الرافدين".
وبعد المباراة تتوجه البعثة اللبنانية الى العاصمة الاردنية عمان للقاء سوريا في 12 منه في المرحلة الرابعة من تصفيات المجموعة.
ويملك كل من لبنان والعراق نقطة واحدة من تعادلين مع الامارات وكوريا الجنوبية سلبا في المرحلة الاولى.
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